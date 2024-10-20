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مصادر عبرية: قائد الكتيبة 52 بجيش الاحتلال أصيب ايضا بكمين القسام الذي أدى إلى مقتل قائد اللواء 401 في جباليا شمال قطاع غزة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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