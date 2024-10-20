بالفيديو.. رعب اسرائيلي من تلقي حيفا مصير كريات شمونة والمطلة

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وابل كثيف من الصواريخ وصليات صاروخية كبيرة ومتتالية أمطرت بها المقاومة في لبنان مساحات واسعة من مستوطنات ومدن الاحتلال شمال فلسطين المحتلَة من الجليل الى نهاريا وصفد وعكا والكريوت وصولا الى حيفا وخليجها ومحيط كل تلك المناطق.

والنتيجة انفجارات ضخمة وإصابة مبان واندلاع حرائق ووقوع إصابات وتهجير المزيد من المستوطنين وزعزعة أمن الاحتلال فضلا عن تحذيرات اسرائيلية من تحويل حزب الله حيفا إلى كريات شمونة والمطلة.

وفيما اعترف جيش وإعلام الاحتلال بإطلاق أكثر من مئتي صاروخ من لبنان خلال خلال ساعات النهار، أعلنت المقاومة عن قصفها بِصليات صاروخية كبيرة قاعدة فيلون في روش بينا ‏شرق مدينة صفد وتجمعات لِقوات الاحتلال في مستوطنات يعرا وشلومي وأدميت وكتسرين ويفتاح ومسكفعامِ وكريات شمونة ومدينة صفد ومستوطنة روش بينا القريبة منها. كذلك قصفت المقاومة بصليات صاروخية تجمعاًت لِلقوات في ثكنتي معاليه غولاني وهونين.

وفضلا عن الرعب من الصواريخ تواصل رعب الاحتلال من مسيرات حزب الله والتي سجل اختراقها لأجواء فلسطين المحتلة وتحليقها فوق حيفا وغيرها من الأماكن.

هذا التصعيد وتكثيف المقاومة لعملياتها في اطار خوضها مرحلة جديدة ازاء عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان تزامن أيضا مع خوض المقاومة اشتباكات عنيفة على اطراف بلدة عيتا الشعب مع نخب القوات الاسرائيلية مفشلة ولليوم العشرين على التوالي محاولات تلك القوات التوغل والتسللل باتجاه القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية.

وعلى الحافة الأمامية من الحدود مع فلسطين المحتلة قصفت المقاومة بصليات صاروخية تجمعات لِقوات الاحتلال في الأطراف الشرقية لِبلدة مركبا وفي وادي هونين غرب بلدة العديسة وفي منطقة السدانة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وعلى مرتفع القلع في بلدة بليدا .‏كما قصفت بِقذائف المدفعية تجمعاً للقوات عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا.

حزب بني غانتس صرح أنه في الوقت الذي يتم فيه إطلاق مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار على منازل المستوطنين والرموز الحكومية وفي الوقت الذي يُقتل فيه مستوطنون ويسقط جنود رئيس الوزراء أي بنيامين نتياهو مشغول بنفسه وبضريبة الأملاك لإصلاح منزله وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن أن كلفة كل يوم قتال لجيش الاحتلال في لبنان تتجاوز في اليوم الواحد مئة وخمسة وثلاين مليون دولار.