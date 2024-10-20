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انشقاق قيادي عن الدعم السريع وانضمامه للجيش السوداني

انشقاق قيادي عن الدعم السريع وانضمامه للجيش السوداني
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد الجيش السوداني، اليوم الأحد، انشقاق القائد العسكري "أبو عاقله محمد أحمد كيكل"، عن قيادة قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة، وانضمامه إلى صفوف الجيش.

العالم - السودان

وقال الجيش في بيان للناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية: "انحاز (كيكل) لجانب الوطن اليوم (الأحد)، وبعد مغادرته لصفوف المتمردين مقررًا القتال جنبًا إلى جنب مع قواتنا، القائد بالمليشيا أبو عاقلة كيكل، ومعه مجموعة كبيرة من قواته بعد أن تكشف لهم زيف وباطل دعاوى الدعم السريع".

وأضاف البيان: "ترحبّ القوات المسلحة بهذه الخطوة الشجاعة من قبلهم، وتؤكد أن أبوابها ستظل مشرعة لكل من ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة".

ويعد هذا الانشقاق الأول من نوعه في قوات الدعم السريع.

وكيكل، قائد قوات "درع السودان" التي تكونت مطلع 2022 في مناطق شرق ولاية الجزيرة، ويقدر عدد أفرادها بأكثر من 35 ألف مقاتل، وانضم لقوات الدعم السريع في أغسطس/ آب 2023.

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