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وزارة الصحة اللبنانية: 2464 شهيدا و 11530 جريحا منذ بدء العدوان الاسرائيلي

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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