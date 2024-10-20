الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في الجولان بسبب الاشتباه بتسلل مسيرات

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :