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الصحة اللبنانية: 16 شهيدا و59 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

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