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مصادر لبنانية: غارات إسرائيلية تستهدف العمروسية والشويفات بالضاحية الجنوبية

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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