الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: 11غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية إحداها قريبة من مطار بيروت

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :