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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في "مسكفعام" و"كريات شمونة" ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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