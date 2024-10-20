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حزب الله يعلن تنفيذ 25 عملية تصدي لمحاولات تقدم قوات الاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة خلال الأحد

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

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