الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية تستهدف فرعين لمؤسسة "قرض الحسن" في مدينة صور اللبنانية

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :