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حزب الله: استهدفنا قاعدة بيت هلل الإسرائيلية بصلية صاروخية

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

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