الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :