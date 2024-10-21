"المقاومة العراقية" تضرب أهدافا اسرائيلية في غور الأردن والجولان

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم الأحد 20 - 10 - 2024، هدفا حيويا في غور الاردن المحتل بواسطة الطيران المسير".

وبثت "المقاومة الاسلامية في العراق" مشاهد وثقت عملية الاستهداف.

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كما أعلنت أنها ضربت للمرة الثانية يوم الأحد هدفا إسرائيليا حيويا في الجولان السوري المحتل بالطيران المسير.

وأكدت في بياناتها "ستمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة العراقية مشاهد لعملية إطلاق الطيران المسير باتجاه الأهداف الإسرائيلية.

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وفجر الاثنين أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ان "مجاهديها هاجموا هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسير".

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع اإسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلها في فلسطين ولبنان.