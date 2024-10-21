الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في غور الأردن بعد رصد طائرة مسيرة قادمة من الشرق

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :