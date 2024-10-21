ايران: استمرار الجرائم الصهيونية له تداعيات مروّعة ولا يمكن التكهن بها

العالم - ايران

وادان بقائي بشدة، مساء الاحد، استمرار الافعال الاجرامية للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وقال انه من العار ان نشهد بشكل يومي قيام الكيان الصهيوني باقتراف انواع الجرائم الهمجية ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان عن القيام بواجباتها وكذلك بقاء الكيان الصهيوني المارق دون عقاب.

وشدد بان قتل اكثر من 70 امراة وطفل فلسطيني بريء في بيت لاهيا طوال الليلة قبل الماضية حتى فجر اكس، وكذلك الاعتداءات الوحشية للمستوطنين المتطرفين على المسجد الاقصى يظهر وجود مخطط منظم وخطير ينفذه كيان الفصل العنصري الصهيوني للقضاء على هوية الشعب الفلسطيني والاماكن المقدسة في هذه الارض المقدسة والمسجد الاقصى على وجه الخصوص.

واكد بقائي ان ايران، وايمانا منها بالوعد الالهي المحتوم، ستبقى ملتزمة بمسؤولياتها الاخلاقية والاسلامية والقانونية في دعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والفصل العنصري.