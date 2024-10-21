نائب قائد قوة القدس: القوات المسلحة الايرانية في جهوزية كاملة على الدوام

العالم -ايران

وقال العميد "إيرج مسجدي" في تصريح له الاحد، حول الحضور الشعبي الكبير في مراسم استقبال الجثمان الطاهر للواء في الحرس الثوري الشهيد "عباس نيلفروشان" الذي استشهد مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في غارة جوية صهيونية على ضاحية بيروت الجنوبية: أننا صامدون حتى الموت على درب الشهداء وسنواصل نهجهم ومدرستهم.

واعتبر أن هذا الحضور الكبير يتضمن رسالة المقاومة والصمود والاستشهاد، وأضاف: لن نتنازل بهذه الاستشهادات وسننتقم لدماء هؤلاء الشهداء الأعزاء وشعبي فلسطين ولبنان المظلومين من العدو الصهيوني.

كما قال العميد مسجدي عن القضايا الهامشية الاعلامية التي يختلقها العدو بشأن قائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني: إن جهود العدو الأخيرة كانت بمثابة حرب نفسية لإثارة قلق الشعب.

وقال نائب قائد قوة القدس للشؤون التنسيقية عن جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التهديدات: القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في حالة جهوزية كاملة على الدوام.