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حزب الله: نفذنا 9 عمليات خلال ساعات الليل ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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