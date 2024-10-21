الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: ما لا يقل عن 70 عملية إطلاق من لبنان باتجاه نهاريا وعكا ومستوطنات الجليل الغربي تم رصدها خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :