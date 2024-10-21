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مصادر عبرية: إصابة 26 جنديا إسرائيليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 24 جنديا منهم على الحدود مع لبنان و3 جنود في غزة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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