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قوات اليونيفيل تعلن ان جرافة للاحتلال هدمت عمدا برجا للمراقبة وسياجا محيطا بموقع للامم المتحدة في مروحين جنوبي لبنان

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

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