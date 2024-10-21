قوات اليونيفيل تعلن ان جرافة للاحتلال هدمت عمدا برجا للمراقبة وسياجا محيطا بموقع للامم المتحدة في مروحين جنوبي لبنان

قناة العالم
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
اعلام الاحتلال:صفارات الانذار تدوي في المنارة ومرغليوت بعد رصد اطلاق صواريخ
عاجل
مصادر فلسطينية: الاحتلال مازال يحاصر عشرات الالاف بشمالي القطاع ويمنع وصول الطعام والمياه اليهم منذ 17 يوما
عاجل
المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف للمرة الثانية اليوم هدفا حيويا في الجولان السوري المحتل
عاجل
الصحة اللبنانية تنفي اخلاء مستشفى بعلبك وتؤكد انه يعمل بشكل طبيعي
عاجل
مصادر فلسطينية: احزمة نارية تستهدف محيط منطقة الصفطاوي ومخيم جباليا شمال قطاع غزة
عاجل
الاحتلال يعلن ان شمال الاراضي المحتلة في قلق متواصل والحياة معطلة تماما ولايوجد حتى الان اي احتمال لوقف اطلاق النار
عاجل
اعلام الاحتلال:صفارات الانذار تدوي في منارة ومرغليوت بعد رصد اطلاق صواريخ
عاجل
اعلام الاحتلال:صفارات الانذار تدوي في منارة ومرغليوت بعد رصد عمليات اطلاق صواريخ
عاجل
طيران الاحتلال يشن غارتين على منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة
عاجل
غارة للاحتلال تستهدف محيط ابراج المخابرات في المناطق الغربية لشمال مدينة غزة
قوات اليونيفيل تعلن ان جرافة للاحتلال هدمت عمدا برجا للمراقبة وسياجا محيطا بموقع للامم المتحدة في مروحين جنوبي لبنان
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
خاص بقناة العالم..
كيف صمد القطاع الصحي خلال عام من حرب الإبادة علی غزة؟
رغم قصف الاحتلال لمبنى مكتب العالم..
شاهد.. قناة العالم تغطي عاما كاملا من الابادة والتطهير العرقي في فلسطين
عام علی العدوان الاسرائيلي..
'اسرائيل' تستخدم المنهج الداعشي في حرب التوحش علی المنطقة
خاص بقناة العالم..
خبير عسكري يکشف عن سرّ مقتل نقيب اسرائيلي في العديسة
فيديوغرافيك..
في 10 دقائق.. صواريخ ايرانية تعبر فوق البوارج الامريكية
فيديو خاص..
سكان غزة يدفنون أبناءهم في الشوارع والسبب..
صواريخ حزب الله تشل 'اسرائيل' وتغلق الشواطئ والمدارس
الرئيس الفنزويلي يوجه نداء عاجلا لشعبه بعد تفجيرات البيجر
مقالات و تحليلات
الإعلام العربي المتصهين.. قناة "إم بي سي" مثالاً
عمليتا قيساريا وبنيامينا تؤخران الرد الإسرائيلي على إيران
5 مؤشرات على قرب انهيار كامل لإقتصاد كيان الاحتلال
السنوار.. الرجل الذي طارد الردى
مُسيّرات حزب الله تنقضّ على "غولاني".. مازال نصرالله سيد الميدان!
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.