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مصادر فلسطينية:انفجارات تهز مدينة غزة وشمالها بالتزامن مع تحليق لطيران الاحتلال

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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