الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
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مصادر فلسطينية:سماع دوي انفجارات ناتجة عن نسف مبان سكنية في شمال البريج والنصيرات وسط قطاع غزة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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