الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال:صفارات الانذار تدوي في منارة ومرغليوت بعد رصد عمليات اطلاق صواريخ

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :