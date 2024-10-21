الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
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الاحتلال يعلن ان شمال الاراضي المحتلة في قلق متواصل والحياة معطلة تماما ولايوجد حتى الان اي احتمال لوقف اطلاق النار

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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