الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
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الصحة اللبنانية تنفي اخلاء مستشفى بعلبك وتؤكد انه يعمل بشكل طبيعي

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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