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مصادر لبنانية: ارتفاع حصيلة غارات الاحتلال على حي "النبي إنعام" في مدينة بعلبك إلى 6 شهداء و7 جرحى

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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