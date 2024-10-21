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اعلام الاحتلال: سماع دوي انفجار في حيفا و "الكريوت"
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مصادر لبنانية: غارات للاحتلال في محيط النافعة على "اوتوستراد حبوش - النبطية" وعلى بلدات تول وكفرتبنيت وزوطر الشرقية جنوب لبنان
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اعلام الاحتلال: حزب الله اطلق خلال نصف ساعة 25 صاروخا باتجاه الجليل
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مصادر فلسطينية:انتشال 5 شهداء جراء قصف اسرائيلي استهدف مناطق الشابورة وخربة العدس وعريبة في رفح جنوب قطاع غزة
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مصادر لبنانية: طائرات الاحتلال تستهدف بلدات تول وسجد والكفور وسهل بدنايل وكفرجوز في النبطية
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مصادر لبنانية: صلية صاروخية من لبنان باتجاه الجليل وصفارات الانذار تدوي بمستوطنة مرغليوت واعمدة الدخان تتصاعد من محيط موقع مسكفعام
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غارة اسرائيلية على بلدة سحمر في منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان
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قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الاثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس
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مصادر لبنانية:4 شهداء و10 اصابات بغارة اسرائيلية على بعلبك بالبقاع
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اعلام الاحتلال:صفارات الانذار تدوي في نيؤوت مردخاي بالجليل خشية تسلل مسيرات
مصادر لبنانية: ارتفاع حصيلة غارات الاحتلال على حي "النبي إنعام" في مدينة بعلبك إلى 6 شهداء و7 جرحى
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.