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مصادر الاحتلال: اطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه الكرمئيل شمال فلسطين المحتلة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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