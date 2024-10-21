الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: طائرات الاحتلال تستهدف بلدات تول وسجد والكفور وسهل بدنايل وكفرجوز في النبطية

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :