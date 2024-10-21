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مصادر فلسطينية:انتشال 5 شهداء جراء قصف اسرائيلي استهدف مناطق الشابورة وخربة العدس وعريبة في رفح جنوب قطاع غزة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

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