الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: حزب الله اطلق خلال نصف ساعة 25 صاروخا باتجاه الجليل

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :