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مصادر لبنانية: غارات للاحتلال في محيط النافعة على "اوتوستراد حبوش - النبطية" وعلى بلدات تول وكفرتبنيت وزوطر الشرقية جنوب لبنان

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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