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اسماعيل بقائي: يمكن ان يكون لروسيا والصين مواقف جيدة في مجلس الامن وكانت كذلك في السابق

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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