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اسماعيل بقائي: نحاول على الدوام ان نسعى لان تكون الاولويات في اطار احلال السلام في المنطقة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

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