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مراسل العالم: دبابات الاحتلال تحاصر عشرات العائلات قرب مقبرة الفالوجا وسط مخيم جباليا

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

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