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مصدر عسكري يحذر الصهاينة: يد ايران على الزناد، والمفاجأة تفوق توقعاتهم

مصدر عسكري يحذر الصهاينة: يد ايران على الزناد، والمفاجأة تفوق توقعاتهم
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

قال مصدر عسكري ايراني " إنه إذا كان في اجراء الصهاينة المحتمل استهداف مواقع عسكرية، فإن الرد الإيراني حتمي ويفوق تقديرات الصهاينة".

العالم - ايران

واضاف المصدر لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء: إذا كان الاجراء المحتمل للصهاينة استهداف المواقع النووية، فإن إيران الى جانب ردها ستأخذ بنظر الاعتبار السياسات النووية.

وتابع: وإذا كان الإجراء الصهيوني المحتمل، التأثير بطرق مختلفة على المنشآت والبنى التحتية، فمن المؤكد أن إيران لم تقدم أي تعهد بشان أن تلتزم بنطاق ونوع وشدة اجراءاتها بناء على الوضع السابق.

وأردف قائلا: هذه نقطة واضحة للصهاينة وانهم سيفهمون معناها بالتأكيد!

وصرح بالقول: ايران لن تتلكأ ولن تتسرع ؛ الا ان انزال "العقاب" بحق المجانين لا تلغيه، وسيكون بطريقة بحيث تأتيهم في كل مرة المزيد من المفاجآت.

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