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7 شهداء باستهداف الاحتلال للنازحين في مدرسة للاونروا بمخيم جباليا

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

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