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مصادر طبية فلسطينية: 33 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

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