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اعضاء لجنة الامن القومي البرلمانية يزورون الجزر الايرانية الثلاث

اعضاء لجنة الامن القومي البرلمانية يزورون الجزر الايرانية الثلاث
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في ايران النائب "ابراهيم عزيزي" في معرض تعليقه على الموقف غير المدروس الصادر عن الاتحاد الاوروبي تجاه الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي ان اعضاء اللجنة سيزورون قريبا جزر ابو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى لايصال رسالة واضحة جدا الى العالم.

العالم - ايران

واضاف عزيزي في تصريح له اليوم الاثنين، ان لزيارة جميع اعضاء اللجنة الى هذه الجزر رسالة واضحة وتابع "لم يكن لدى الاورويين في اي وقت من الاوقات فهم صحيح عن التطورات الجارية في المنطقة فهؤلاء سعوا طوال كل هذه السنوات الى تطابق وجهتهم مع الوجهة الاميركية ولذلك يفتقرون الى نظرة وتحليل صحيح تجاه منطقة غرب آسيا".

واعتبر عزيزي البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي ناجما عن خطأهم الاستراتيجي المعبر عنه في موقف غير مدروس ولو كان تحليلهم يستند الى العقل والعلم والوعي لكانوا يعلمون بان هذه الجزر هي جزء لا يتجزأ من ايران وهذه حقيقة تاريخية واضحة.

وقال عزيزي ان هؤلاء يقدمون على هذه الخطوات غير الناضجة من اجل استمرار حياتهم السياسية ومن اجل تحقيق مصالح اقتصادية ولا يوجد عندهم تحليل صائب عن الحقائق التاريخية ويرتكبون على الدوام اخطاء استراتيجية وتحليلية.

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