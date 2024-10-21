اعضاء لجنة الامن القومي البرلمانية يزورون الجزر الايرانية الثلاث

العالم - ايران

واضاف عزيزي في تصريح له اليوم الاثنين، ان لزيارة جميع اعضاء اللجنة الى هذه الجزر رسالة واضحة وتابع "لم يكن لدى الاورويين في اي وقت من الاوقات فهم صحيح عن التطورات الجارية في المنطقة فهؤلاء سعوا طوال كل هذه السنوات الى تطابق وجهتهم مع الوجهة الاميركية ولذلك يفتقرون الى نظرة وتحليل صحيح تجاه منطقة غرب آسيا".

واعتبر عزيزي البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي ناجما عن خطأهم الاستراتيجي المعبر عنه في موقف غير مدروس ولو كان تحليلهم يستند الى العقل والعلم والوعي لكانوا يعلمون بان هذه الجزر هي جزء لا يتجزأ من ايران وهذه حقيقة تاريخية واضحة.

وقال عزيزي ان هؤلاء يقدمون على هذه الخطوات غير الناضجة من اجل استمرار حياتهم السياسية ومن اجل تحقيق مصالح اقتصادية ولا يوجد عندهم تحليل صائب عن الحقائق التاريخية ويرتكبون على الدوام اخطاء استراتيجية وتحليلية.