'ناشيونال إنترست': استنزاف ترسانة صواريخ أميركا بشكل خطير

العالم - الاحتلال

وقالت المجلة الأميركية أنّه في أعقاب الإعلان عن نشر بطارية صواريخ دفاع جوي عالية الارتفاع في الكيان المحتل في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بدأت الضغوط والقيود تظهر على أنظمة الدفاع الصاروخي في أميركا وكيان الاحتلال.

ويعكس الأمر المخاوف الأميركية بشأن عدد الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية من طراز “SM-3″ التي يتم إطلاقها من البحر، والتي تمّ استخدامها بالفعل ضد التهديدات القادمة إلى الكيان المحتل لفلسطين، والشحن في البحر الأحمر نتيجة للاستهداف من اليمن.

كما أشارت المجلة إلى أنّه إذا استمرّت المواجهات في المنطقة وتصاعد وتيرتها، فقد تواجه الولايات المتحدة قريباً خياراً صعباً بشأن مقدار استنزاف مخزوناتها من صواريخ “THAAD” و”SM-3″ الاعتراضية، نظراً لأهميتها في الصراعات المحتملة الأخرى، وخاصّة في آسيا.

وفي حين أنّ العدد الدقيق لصواريخ “SM-3” الاعتراضية سري، فإنّ العدد الإجمالي يزيد قليلاً عن 500، أي بإنتاج 12 صاروخاً فقط سنوياً، مع الاختبارات المعروفة على مرّ السنين والاستخدام القتالي الأخير، فمن المحتمل أن يترك ذلك نحو 400 صاروخ، بعضها منتشر في بولندا ورومانيا.

يُشار إلى أنّ صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية، كشفت أنّ الكيان المحتل يواجه نقصاً وشيكاً في الصواريخ الاعتراضية، رغم عمله الدؤوب على تعزيز دفاعاته الجوية بمساعدة واشنطن لحماية كيانه من الاستهداف، حسب “الميادين”.