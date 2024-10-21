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كتائب الاقصى:قنص جندي صهيوني متمركز باحد المباني شرق مخيم جباليا

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

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