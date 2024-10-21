وفاة المتهم بتدبير محاولة الانقلاب بتركيا

العالم - تركيا

وذكرت الصحيفة أن فتح الله غولن، الذي اتهم في تركيا بتنظيم محاولة انقلاب عام 2016، توفي. وجاء في المنشور: "لقد توفي فتح الله غولن، زعيم منظمة فيتو، الذي كان يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية".

وتتهم السلطات التركية منظمة غولن، التي تسميها منظمة فتح الله الإرهابية، بالتورط في محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

من جهة أخرى، ذكرت "سي أن أن" التركية أن السبب الأولي لوفاة غولن هو مرض الكلى، الذي عانى منه لسنوات عديدة.

وكتبت الصحيفة نقلا عن "سي أن أن": "وصلت أخبار وفاة غولن إلى أنقرة بشكل مؤكد. ومن المعروف أن صحة غولن تدهورت بشكل حاد في الآونة الأخيرة".

وسبق أن طلبت تركيا من الولايات المتحدة تسليم غولن.

ومحمد فتح الله غولن، داعية تركي، مواليد أبريل/نيسان من العام 1941 في قرية كوروجك قضاء أرضروم شرق تركيا.

وكان حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أن يتخاصما حول سياسة الحكومة وحزب العدالة والتنمية.

وفي العام 1999 ترك غولن البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على وقع خلافات مع السلطة ودعاوى قضائية.

وفي العام 2016 اتهمت السلطات التركية غولن يتدبير محاولة الانقلاب ضد أردوغان، ووجهت إليه تهما بالارهاب، وهي تهم رفضها غولن.