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اعلام الاحتلال : تقارير عن اطلاق حزب الله صواريخ باليستية باتجاه الشمال

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

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