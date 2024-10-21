العالم - مراسلون

مع نهج تطوير كفاءات وقدرات مديري جيل المستقبل والاستفادة من المعرفة العلمية والتجريبية لمفكري البلاد وخلق منصة لتحقيق الآفاق المثالية للاقتصاد الايراني، وبحضور أكثر من 100 من كبار مديري الشركات المحلية، عقد في العاصمة الايرانية طهران المؤتمر الوطني لجائزة المدير العام المتميز.

وقال حسين غروسي وهو المدیر التنفيذي لمنطقة ماكو الحرة:"تعتبر منطقة ماكو الحرة أكبر منطقة حرة تجارية وصناعية في البلاد وهي بوابة ايران إلى أوروبا ويمكنها أن تلعب دوراً كبيراً من حيث الخدمات اللوجستية والترانزيت والأمن الغذائي وحاليا يبلغ حجم الصادرات من هذه المنطقة حوالي مليار وأربعمائة مليون دولار سنويا".

وقالت مجغان منصوري وهي احدی المشاركات في المؤتمر:"بدأت شركتنا نشاطها في مجال إنتاج المياه المعدنية قبل عشرين عاماً، ننتج عشرين ألف زجاجة من المياه المعدنية كل ساعة ونصدرها إلى دول المنطقة بالإضافة إلى السوق الإيراني ونحاول خلال الأشهر المقبلة زيادة هذا العدد إلى 30 ألف زجاجة في الساعة".

الحفاظ على جودة المنتجات وتحسينها وتعزيز العلاقات مع شركاء الأعمال وتحقيق الأهداف التنظيمية وإنشاء منظمة رائدة واستخدام حلول إدارية جديدة في مواجهة التحديات الصناعية والاقتصادية من أهم محاور هذا المؤتمر.

وقال برهام مهرآبادي وهو أحد المشاركين في المؤتمر:"نحن نعمل في مجال إنتاج الغراء ، والتي تستخدم على نطاق واسع في إنتاج المنتجات الصناعية والصحية ،هدفنا هو تحسين جودة المنتجات الحالية وإنتاج منتجات جديدة باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات العالمية".

وقال علي فاضل زاده وهو أيضاً احد المشاركين في المؤتمر:"من خلال إنتاج وتوريد 17 نوعا من أحجار البناء الأكثر مبيعا في جميع أنحاء البلاد، نحن أكبر شركة قابضة لبيع الأحجار عبر الإنترنت في البلاد، نستخدم أحدث التقنيات والمعرفة لإنتاج أحجار بناء عالية الجودة وتنافسية واقتصادية".

وشدد المشاركون في المؤتمر على أن المدير العام الركيزة الأساسية لنجاح أي شركة، فهو المسؤول عن توجيه وإدارة المشاريع بغض النظر عن حجمها ويعتمد نجاحه على مهاراته القوية في التواصل والتفاوض.