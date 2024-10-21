الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار دوت في اكثر من 140 موقعا في الجليل الاسفل وحيفا وعكا ونهاريا تحسبا لسقوط صواريخ بعد اطلاقها من لبنان

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :