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مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يستهدف حيا سكنيا مكتظا بالسكان في بعلبك بلبنان

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

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