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اعلام الاحتلال : دوي صفارات الانذار في عرب العرامشة و"اييليت هشاحر" في الجليل الغربي

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

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