الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مراسل العالم يرصد حجم الدمار بفرع "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية لبيروت

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

 استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، ليلة امس، فروعا لمؤسسة القرض الحسن في الضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم ان دمار هائل لحق بفرع المؤسسة في منطقة الشياح بالاضافة الى تضرر المباني المجاورة. مضيفا ان اعمال الاغاثة لازالت مستمرة.

واشار الى ان هذه المؤسسة هي مؤسسة مصرفية خدمية اجتماعية تكافلية وتعمل على تقديم قروض مالية للمحتاجين في لبنان من مختلف الطوائف وبدون فوائد. وهي تابعة لحزب الله ولا يوجد اي نشاط عسكري بها.

هذا وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على فروع مؤسسة "القرض الحسن" بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومدينة الهرمل في محافظة بعلبك.قبل ساعات من وصول الموفد الأميركي هوكشتاين إلى لبنان.

شاهد ايضا.. 'اسرائيل' تقصف فروع مؤسسة مالية في لبنان.. ما السبب؟

روابط ذات صلة

18 شهيدا بقصف للاحتلال على رفح وجباليا

'اسرائيل' تقصف فروع مؤسسة مالية في لبنان.. ما السبب؟..

معادلة «إيلام العدو» قد بدأت فعلا

اعضاء لجنة الامن القومي البرلمانية يزورون الجزر الايرانية الثلاث