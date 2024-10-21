مراسل العالم يرصد حجم الدمار بفرع "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم ان دمار هائل لحق بفرع المؤسسة في منطقة الشياح بالاضافة الى تضرر المباني المجاورة. مضيفا ان اعمال الاغاثة لازالت مستمرة.

واشار الى ان هذه المؤسسة هي مؤسسة مصرفية خدمية اجتماعية تكافلية وتعمل على تقديم قروض مالية للمحتاجين في لبنان من مختلف الطوائف وبدون فوائد. وهي تابعة لحزب الله ولا يوجد اي نشاط عسكري بها.

هذا وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على فروع مؤسسة "القرض الحسن" بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومدينة الهرمل في محافظة بعلبك.قبل ساعات من وصول الموفد الأميركي هوكشتاين إلى لبنان.

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