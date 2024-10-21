الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مؤتمر صحفي للمبعوث الاميركي هوكشتاين بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :