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اعلام الاحتلال:دوي صفارات الانذار في محيط "معاليت ترشيحا" في الجليل الغربي

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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